غرفة عمليات إدارة الكوارث: 673 اصابة كورونا و99 حالة شفاء منذ 21 شباط

أصدرت ​غرفة عمليات إدارة الكوارث​ تقريرها اليومي المتعلق بمستجدات ​​فيروس كورونا​​ على الأراضي ال​لبنان​ية، حيث أوضح التقرير أنه منذ بدء ظهور فيروس كورونا في لبنان منذ 21 شباط حتى اليوم، سجل لبنان 673 إصابات بالفيروس، و21 حالة وفاة، بالإضافة إلى شفاء 99 حالة، ما يعني أن عدد المصابين الحاليين بكورونا يبلغ 553 إصابات مؤكدة ومثبتة مخبرياً.

وفي وقت سابق، اعلنت ​وزارة الصحة​ اللبنانية عن تسجيل إصابة جديدة 1 بفيروس كورونا بعد اجرائها 704 فحوصات للبنانيين مقيمين ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 673 حالة.

ولفتت الوزارة في بيان، الى انها لمصاب مقيم، واشارت الى ان هناك 99 حالة شفاء كامل من الفيروس، مقابل 27 حالة حرجة.

وذكرت بأنه لم يتم تسجيل اي حالة وفاة جديدة ليستقر العدد على الرقم 21.