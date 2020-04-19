هاشم: الايام المباركة تدفعنا الى استخلاص العبر والالتزام بمعاني وقيم الفصح

رأى عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​قاسم هاشم​ ان "الأيام المباركة والمجيدة التي نعيشها في زمن مواجهة وباء ​كورونا​ تدفعنا الى استخلاص العبر والالتزام بمعاني وقيم الفصح و​الصوم​ في ​المحبة​ والبذل والعطاء لنستطيع مواجهة التحديات والصعوبات والأزمات المتراكمة بمستوياتها الصحية والاجتماعية والسياسية من خلال التكافل والتضامن الوطني".

وفي تصريح له بعد إجرائه اتصالات بمطارنة وفعاليات منطقة ​مرجعيون​ ​حاصبيا​ للتهنئة بمناسبة ​عيد الفصح​ المجيد، لفت هاشم الى ان "ما احوجنا في هذه الظروف الصعبة والدقيقة التي يمر بها وطننا و​العالم​ الى وحدة الموقف الداخلي وتمتين اواصر الوحدة الوطنية ومعالجة القضايا والمشكلات بعيدا عن التوتر والمناكفات ولغة التفرقة والشرذمة لاننا نحتاج في هذا الوقت الى كل ما يجمع ويوحد وينبذ الفرقة لنستطيع التغلب على مشكلاتنا التي اصابت كل مستويات حياة شعبنا فقد علمتنا التجارب اننا ننتصر على الصعوبات ونحمي وطننا بالوحدة والتضامن ولذلك وضعنا حدا لهمجية العدو الصهيوني بوحدة الموقف الداخلي رغم آلات حقده التي ارتكبت المجازر والموبقات وما زال بحق شعبنا وامتنا".