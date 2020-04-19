ريفي: المسؤول الأكبر عن خراب لبنان بدأ يشعر أن ثورة اللبانيين آتية

أشار المكتب الإعلامي للوزير السابق أشرف ريفي في بيان له إلى أنه "تتداول بعض وسائل التواصل معلومات كاذبة وروايات مُختلقة تروِّج للفوضى والفتنة، وتزعم وجود دور للواء ريفي في تحريك الشارع"، مؤكدا انها "محاولة شيطنة لمعاناة الناس، ولترهيبهم، ولَصق الصفة التآمرية بهم، فنتمنى على أهلنا عدم التوقف عند هذه الألاعيب وهذه الأكاذيب".
واضاف :"يبدو أن المسؤول الأكبر عن خراب لبنان، ودمار اقتصاده وتخريب عيشه الوطني بدأ يشعر أن ثورة اللبانيين آتية، وهو يستبقها ببث الشائعات، التي ولركاكتها، تسقط، كما سيسقط مُطلقها"، معتبرًا أن "لبنان يشهد نهاية مرحلة سوداء والفجر آتٍ قريباً".
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