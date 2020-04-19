إبراهيم كنعان: الهيركات لا حظ له ويجب تقديم البدائل

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ​إبراهيم كنعان​، في حديث تلفزيوني، التقدم باقتراح قانون لإنشاء صندوق لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يتغذى من إيرادات الدولة ومساعدات ​صندوق النقد​ و​البنك الدولي​ والمؤسسات الخاصة و​المجتمع المدني​، حتى لا يخسر اللبنانيون وظائفهم وتتمكن المؤسسات من دفع الرواتب.

وجدد كنعان الدعوة إلى تحالف عابر للكتل النيابية والسياسية للتعاون في الموضوع المالي والاقتصادي والاجتماعي، "للتعاون على ما يؤمن حقوق الناس ومصلحة الدولة في هذه المرحلة وتقديم الحلول وقد بدأنا التنسيق الفعلي في هذا الموضوع كنواب".

وأشار إلى أن طرح الهيركات لا حظ له، معتبراً أنه يجب تقديم البدائل ولا يجوز على لأي ناشط في الشأن العام المعارضة للمعارضةـ وتسجيل النقاط فيما يفترض في هذه المرحلة تقديم الحلول العملية.

وأوضح أن "تضامننا ووقوفنا الى جانب اقتصادنا هو الأساس في هذه المرحلة لأن السجالات السياسية لا تفيد"، متمنياً على المجلس النيابي الذي سيجتمع الأسبوع المقبل "أن يعطي ما يتصل بتداعيات كورونا الصحية والاجتماعية والاقتصادية الأولوية ويقرّها".