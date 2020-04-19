أبي رميا: المطلوب التضامن ودعم الحكومة لاستنهاض الدورة الاقتصادية والمالية

اعتبر عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​سيمون ابي رميا​ أن "الوقت ليس مؤاتيا للمماحكات، بل المطلوب التضامن ودعم ​الحكومة​ لاستنهاض ​الدورة​ ​الاقتصاد​ية والمالية عبر خطة اقتصادية شاملة تنقل الاقتصاد من ريعي إلى منتج". من جهة أخرى، لفت ابي رميا الى ان "جبيل ‏استطاعت الحدّ من انتشار ​فيروس كورونا​، وذلك بفضل اولا وعي الجبيليين والتزامهم التدابير الوقائية، وثانيا لان رعاة الملف الصحي تحملوا مسؤولياتهم واتخذوا القرارات السليمة".

‏وعن ​جلسة مجلس النواب​ المقبلة، شرح ابي رميا انها "تتضمن اقتراحات قوانين عديدة تهدف الى الحدّ من وطأة الازمة المعيشية على الناس وإلى ​مكافحة الفساد​ كان قد تقدم بها تكتل لبنان القوي". وآمل ابي رميا "أن تقرّ ب​المجلس النيابي​، فنكون بذلك حقيقة نساهم في تخفيف وجع الناس ومكافحة الفساد"، مؤكدًا "اننا لن نقوم بالتشريع على اسس شعبوية انتخابية، ونحن بصدد البحث ودراسة اقتراحات القوانين المتعلقة بالعفو، ولدينا ثوابت لاسيما في ما يتعلق ب​جرائم القتل​ والإعتداء على العسكريين و​الجيش​، وهذا الموضوع خط احمر لدينا ولن نتساهل به".



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