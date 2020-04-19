حمدان: أملنا أن الحريري لا يتماشى ولا يقود ولا ينقاد لثنائية جعجع جنبلاط

أشار أمين الهيئة القيادية في ​حركة الناصريين المستقلين المرابطون​ ​العميد مصطفى حمدان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي كثير من التحليلات التهويلية وبعض التصريحات التخويفية ودسٌ لسُّمِ في العسل"، معتبرا ان "تقديرنا واملنا بواقع الحال الخطير، ان رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ لايتماشى ولا يقود ولا ينقاد للكانتونجية ثنائية رئيس حزب ​القوات​ ​سمير جعجع​ ورئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​، لان تاريخهم يشهد على الادارة المدنية و​الضمان الاجتماعي​ غب الطلب للسرقة ولن يتغير، أما الحريري فهو من خامة مختلفة تماما وهو ينتمي دائما الى ماكان يقوله دولة الرئيس ​رفيق الحريري​ "مافي حدا اكبر من وطنه"، وهذا لب الموضوع الموضوع"، مؤكدا ان "الحريري همه الاساسي بعد عودته الى الوطن اطعام الجائعين في الواقع السني كما كل الأوادم يطعمون الفقراء بطوائفهم ومذاهبهم"، مضيفا :"الكورونا الى زوال والقيامة آتية لامحال وعندئذٍ يكرم المرء او يهان".

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