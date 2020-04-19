عباس مرتضى: الحكومة لا تتهاون في مسألة الأمن الغذائي والاجتماعي

شدد وزير الزراعة والثقافة ​عباس مرتضى​ على أن "الحكومة لا تتهاون في مسألة الأمن الغذائي والاجتماعي، والتوجه الأساسي لديها دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة المساحات الزراعية وفق المعايير والشروط والمواصفات العالمية التي تضمن جودة الإنتاج الزراعي وسلامته صحيا وبيئيا".

كلام مرتضى جاء خلال استقباله وفدا من تعاونية مزارعي الحبوب والشمندر السكري برئاسة خالد شومان ورئيس نقابة مزارعي القمح نجيب فارس، ووفد مزارعي الورود ووفد تجار سوق خضار الفرزل، ووفدا من لجنة العفو العام في منطقة ​بعلبك الهرمل​ الذي سلمه كتابا إلى رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​.

من ناحية أخرى، استقبل مرتضى، في دارته في ​بلدة تمنين​ التحتا، وفودا زراعية ونقابية ووفد "تجمع أصحاب مكاتب التخليص الجمركي" في نقطة المصنع الحدودية، شكا من "مشكلة توقف عمل الشاحنات اللبنانية عند الحدود السعودية، في إجراء لا يطال إلا اللبنانيين".

ونقل مرتضى في اتصال مع وزير الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​ معاناة السائقين وما يواجهونه من تحديات وعراقيل، وأمل "حل هذا الموضوع مع المعنيين في ​المملكة العربية السعودية​، التي نحرص على أفضل العلاقات الأخوية معها".

واستقبل مرتضى رئيس جمعية "مشاتل لبنان" سليمان سماحة على رأس وفد، شكر له فتح المجال أمام عمل المشاتل.