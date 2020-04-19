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مصلحة الابحاث الزراعية نبهت من ظهور المن والامراض الفطرية

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أفادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية Lari، في بيان، بأن طقسا دافئا صيفيا استثنائيا متوقع أيام: الاثنين 20 الحالي، الثلاثاء 21 والاربعاء 22، مع درجات حرارة في حدود 26 درجة بقاعا و32 درجة ساحلا، مما يؤدي الى ذوبان الثلوج بشكل سريع ونمو خضري سريع لجميع النباتات.

ونبهت من "ازدياد ظهور حشرات المن والامراض الفطرية لذا يطلب المكافحة"، وتوقعت "هطول أمطار أيام الجمعة 24 والسبت 25، والاحد 26 مع احتمال حدوث سيول وانخفاض ​درجات الحرارة​".

وطلبت من ​البلديات​ والمعنيين "العمل على تنظيف مجاري المياه خصوصا في المناطق الجبلية والشرقية من لبنان".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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