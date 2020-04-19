لفت مراسل "الخليج 365" في زحلة، إلى أنّ "الطوائف المسيحية الّتي تتبع التقويم الشرقي احتفلت بعيد الفصح في مدينة زحلة، فأُقيمت القداديس في الكنائس الأرثوذكسية".
وذكر أنّ "في كاتدرائية القديس نيقولاوس، ترأس راعي أبرشية زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الأرثوذكس رتبة الهجمة وقداس الفصح، وعاونه لفيف من الكهنة، في حين خلت الكنيسة من المؤمنين بسبب فيروس "كورونا". وأشار إلى أنّ "في كنيسة مار جرجس، ترأس راعي أبرشية زحلة والبقاع للسريان الأرثوذكس المطران بولس سفر قداس الفصح، الّذي عاونه أيضًا لفيف من الكهنة ومن دون حضور المؤمنين".
ودعا المطران سفر خلال عظته، إلى "الصلاة من أجل زوال فيروس "كورونا". وتوجّه إلى المؤمنين بالقول: "نعيّدكم من خلال وسائل التواصل الإجتماعي عن بُعد، وذلك بسبب الظروف الحاليّة الّتي يشهدها العالم بسبب "كورونا"، معربًا عن أمله "التغلّب على الشدائد والمحن".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: إقامة قداديس من دون مؤمنين بالكنائس الأرثوذكسية في زحلة احتفالا بعيد الفصح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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