النشرة: إقامة قداديس من دون مؤمنين بالكنائس الأرثوذكسية في زحلة احتفالا بعيد الفصح

لفت مراسل "​الخليج 365​" في زحلة، إلى أنّ "الطوائف المسيحية الّتي تتبع التقويم الشرقي احتفلت ب​عيد الفصح​ في ​مدينة زحلة​، فأُقيمت القداديس في الكنائس الأرثوذكسية".

وذكر أنّ "في كاتدرائية القديس نيقولاوس، ترأس راعي أبرشية زحلة و​بعلبك​ وتوابعهما للروم الأرثوذكس ​رتبة الهجمة​ وقداس الفصح، وعاونه لفيف من الكهنة، في حين خلت الكنيسة من المؤمنين بسبب فيروس "كورونا". وأشار إلى أنّ "في ​كنيسة مار جرجس​، ترأس راعي أبرشية زحلة و​البقاع​ للسريان الأرثوذكس المطران ​بولس سفر​ قداس الفصح، الّذي عاونه أيضًا لفيف من الكهنة ومن دون حضور المؤمنين".

ودعا المطران سفر خلال عظته، إلى "الصلاة من أجل زوال فيروس "كورونا". وتوجّه إلى المؤمنين بالقول: "نعيّدكم من خلال وسائل التواصل الإجتماعي عن بُعد، وذلك بسبب الظروف الحاليّة الّتي يشهدها العالم بسبب "كورونا"، معربًا عن أمله "التغلّب على الشدائد والمحن".