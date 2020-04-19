جنبلاط لوسائل الاعلام: لعدم نقل تصريحات لا صحة لها أساسًا حول العهد وغيره

أشار رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "أرجو من بعض وسائل الأعلام الدقة والموضوعية وعدم نقل تصريحات لا صحة لها أساسًا حول العهد وغير العهد"، مضيفًا "دعونا في هذا ​النهار​ الجميل التأمل بالطبيعة واهمية العودة إلى الأرض التي تحمل كل الخير والجمال".

وفي وقت سابق، توجه جنبلاط إلى رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ بالقول :"السطو على أموال الناس فكرة الأمنيين جماعة رستم في السراي ومستشار رئيس البلاد الذي طالب باستعادة ​الأموال المنهوبة​ والموهوبة وربما المورثة لانكم تحضرون انقلاب مالي سياسي للاستيلاء على البلد على طريقة البعث".