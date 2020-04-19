أشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "أرجو من بعض وسائل الأعلام الدقة والموضوعية وعدم نقل تصريحات لا صحة لها أساسًا حول العهد وغير العهد"، مضيفًا "دعونا في هذا النهار الجميل التأمل بالطبيعة واهمية العودة إلى الأرض التي تحمل كل الخير والجمال".
وفي وقت سابق، توجه جنبلاط إلى رئيس الحكومة حسان دياب بالقول :"السطو على أموال الناس فكرة الأمنيين جماعة رستم في السراي ومستشار رئيس البلاد الذي طالب باستعادة الأموال المنهوبة والموهوبة وربما المورثة لانكم تحضرون انقلاب مالي سياسي للاستيلاء على البلد على طريقة البعث".
كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط لوسائل الاعلام: لعدم نقل تصريحات لا صحة لها أساسًا حول العهد وغيره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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