النشرة: اتحاد بلديات الحاصباني أطلق حملة توزيع بطاقة مساعدة اجتماعية على المستحقين

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، أنّ "نتيجةً للأوضاع الاقتصاديّة والمعيشيّة الصعبة الّتي استجدّت جرّاء التعبئة العامة لمواجهة خطر "​كورونا​" وتوقُّف شريحة واسعة من المواطنين عن عملهم، أطلق اتحاد بلديات ​الحاصباني​ بالتعاون مع بلديات الاتحاد كافّة، حملة توزيع بطاقة المساعدة الاجتماعيّة على المستحقّين والأكثر فقرًا في المنطقة، بحيث ستطال حوالي 2200 مستفيدًا بقيمة 50000 ليرة لبنانية لكلّ بطاقة، وهي مخصّصة لشراء مواد تنظيف أو مواد غذائيّة".

ولفت رئيس الاتحاد سامي الصفدي، إلى أنّ "هذه المساعدة بالرغم من رمزيّتها، فهي تأتي في إطار مساعدة أهلنا في هذه الظروف الصعبة، على أمل أن يتمكّن الاتحاد من تقديم ما أمكنه من مساعدة في هذه الظروف الحياتيّة والمعيشيّة الّتي فرضها وباء "كورونا".