الاتحاد اللبناني المسيحي المشرقي حذّر من حملات مشبوهة تستهدف العهد والحكومة

لفت "الاتحاد المسيحي اللبناني المشرقي"، إلى "أنّه سبق وحذّر من الحملات المشبوهة الّتي تشنّها جهات سياسيّة طالما لوّثت يديها ب​الفساد​ والهدر ناهيك عن الدم، والّتي تستهدف رئيس الجمهورية وتياره السياسي، و​الحكومة اللبنانية​ الّتي لم تبلغ المئة يوم من العمر".

وشدّد في بيان، على أنّ "هذه الحملات تأتي على خلفيّة ما رصدناه من تحضيرات مشبوهة من أركان الفساد وعملاء الخارج ومشغّليهم لافتعال توتّرات سياسيّة واجتماعيّة وأمنيّة، هدفها الإنقضاض على ​حكومة حسان دياب​". ورأى أنّ "الحكومة قد استطاعت أن تتلمّس طريقها لضمان الأمن الصحّي في خضم أزمة وباء "​كورونا​"، وقد باشرت بالتصدّي للوضع الاقتصادي المنهار، كما بدأت تكسب ثقة الرأي العام الداخلي والخارجي". وركّز على أنّ "الحكومة تنتظر كما اللبنانيّين إعلان نتائج ​التنقيب​ النفطي والغازي في البلوك رقم أربعة، الّتي تبشّر مؤشّراته بإيجابيّات ترفض الطغمة الفاسدة أن تتمكّن الحكومة من توظيفه في خطّتها للاستنهاض الاقتصادي، الّذي يصبّ في مصلحة ​الشعب اللبناني​، بما يفضح أركان الفساد الّذين تولّوا السلطة في العقود السابقة؛ بل تسعى إلى سرقة الإنجاز ونتائجه بإعلان الحرب على من سعى إلى تحقيقه".

ودعا الاتحاد إلى "وحدة اللبنانيّين الشرفاء في الوقوف إلى جانب رئيس الجمهورية والحكومة بمواجهة أركان الفساد الّذين يحاولون استعادة مواقعهم الّتي خسروها بفعل انتفاضة الناس، الّتي فرضت التغيير في الأداء الحكومي لناحية تأمين مصالح الناس وحماية حقوقهم". ونبّه من أنّ "استعادة هؤلاء سلطانهم على القرارات والثروات، سيدفع بالبلاد إلى مصير مجهول أمنيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا وماليًّا".