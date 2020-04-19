المركزي الكويتي يوجه البنوك لتأجيل استحقاقات العملاء 6 اشهر بسبب كورونا

طلب "​بنك الكويت​ المركزي" من البنوك تأجيل الاستحقاقات على العملاء المتضررين من أزمة تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، مدة 6 أشهر من دون رسوم أو غرامات.

بالتوازي، أعلن الناطق الرسمي باسم ​وزارة الصحة​ الكويتية عبدالله السند، تسجيل 164 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجّلة في البلاد إلى 1751 حالة.

يأتي هذا في وقت اتفق ​أمير الكويت​ صباح الأحمد الجابر الصباح، مع رئيس ​مجلس الوزراء​ على التسريع في عودة "إخواننا وأبنائنا المتواجدين خارج البلاد، وحرصنا كلّ الحرص على أن تكون عودتهم قبيل حلول شهر رمضان المبارك".

وأوضح أن "الحكومة أعدت عبر جهات عديدة الخطط والبرامج اللّازمة لذلك، واتّخذت الإجراءات والاستعدادات المطلوبة كافّة لعودتهم، آملين أن تتمّ عمليّة العودة بكلّ يسر وعلى الوجه المنشود".