الصحة الهندية: 27 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا و1334 إصابة

أعلنت ​وزارة الصحة الهندية​ تسجيل 27 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، ليرنفع بذلك إجمالي ضحايا الفيروس في البلاد إلى 507 حالات وفاة.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 1334 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 15712 إصابة.

كما أكدت الصحة الهندية تماثل 2231 مريضاً للشفاء من كورونا حتى الآن، منوهةً بأن "54 منطقة في 23 ولاية هندية لم تسجل إصابات بفيروس "كوفيد 19" خلال الأيام الـ 14 الماضية".