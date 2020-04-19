وسائل إعلام إسرائيلية: الاتحاد الأوروبي يحذر غانتس من ضم مناطق بالضفة الغربية

أشارت وسائل إعلام ​إسرائيل​ية إلى أن "​الاتحاد الأوروبي​ وجه مؤخراً تحذيراً لرئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي ​بيني غانتس​، من موافقته على ضم المستوطنات الإسرائيلية القائمة في ​الضفة الغربية​ المحتلة".

ونقلت وسائل ألإعلام عن دبلوماسيين أوروبيين، تأكيدهم أن "الاتحاد الأوروبي نقل في الأسابيع الأخيرة، رسالة تحذير لغانتس، من مغبة ضم إسرائيل لمناطق في الضفة الغربية، في اتفاقية ​تشكيل الحكومة​ الإسرائيلية الجديدة بين حزبه و"حزب الليكود" بزعامة نتانياهو".

وكانت قضية ضم المستوطنات تشكل إحدى المسائل الخلافية، بالإضافة إلى قضايا أخرى، التي أفشلت الاتفاق على تشكيل إئتلاف حكومي بين غانتس ونتانياهو رئيس الوزراء الحالي.