السلطات الهولندية تسجل 1066 إصابة جديدة بفيروس كورونا و83 حالة وفاة

أعلنت السلطات الهولندية تسجيل 83 وفاة جديدة جراء إصابتها ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع إجمالي ضحايا الفيروس إلى 3684 شخصاً.

ولفتت السلطات إلى أنه تم تسجيل 1066 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 32655 حالة.

وتعتبر حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في هولندا، أدنى وتيرة ارتفاع يومي منذ 26 آذار الماضي.

وكان المعهد الهولندي للصحة العامة أكد في الحصيلة الأخيرة التي أصدرها يوم أمس السبت، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالمرض زادت 142 وفاة إلى 3601 شخصاً.