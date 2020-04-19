الصحة السعودية: 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا و96 حالة شفاء

أعلنت ​وزارة الصحة السعودية​ تسجيل 1088 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليترفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 9362 حالة بينها 7867 نشطة.

وأكدت الوزارة، خلال مؤتمرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي ضحايا الوباء إلى 97 شخصاً.

كما لفتت إلى شفاء 69 حالة من "كوفيد 19"، ليصبح عدد المتعافين الإجمالي 1398 شخصاً، موضحةً أن "إجمالي الفحوص المخبرية حتى الآن تخطى 180 ألفاً". ونوّهت بأن "الفحوص المخبرية تعتمد عاملي السرعة والدقة معاً".

وأفادت بأن هناك "مختبرات عالية الدقة تشارك في الكشف عن الفيروس"، لافتةً إلى أن "المسح النشط يتم وفقا لحسابات المخاطر وعلى مراحل متدرجة، وهو متواصل في المواقع الأكثر عرضة للتفشي".