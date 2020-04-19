أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليترفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 9362 حالة بينها 7867 نشطة.
وأكدت الوزارة، خلال مؤتمرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي ضحايا الوباء إلى 97 شخصاً.
كما لفتت إلى شفاء 69 حالة من "كوفيد 19"، ليصبح عدد المتعافين الإجمالي 1398 شخصاً، موضحةً أن "إجمالي الفحوص المخبرية حتى الآن تخطى 180 ألفاً". ونوّهت بأن "الفحوص المخبرية تعتمد عاملي السرعة والدقة معاً".
وأفادت بأن هناك "مختبرات عالية الدقة تشارك في الكشف عن الفيروس"، لافتةً إلى أن "المسح النشط يتم وفقا لحسابات المخاطر وعلى مراحل متدرجة، وهو متواصل في المواقع الأكثر عرضة للتفشي".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة السعودية: 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا و96 حالة شفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.