شكرا لقرائتكم خبر عن حزب أردوغان يمنع بيع الكمامات ويستغلها في الدعاية الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع تركيا الآن أن حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، برئاسة رجب طيب أردوغان، أقام مجموعة من الأكشاك بالشوارع لتوزيع الكمامات الطبية على المواطنين الأتراك، في الوقت الذي تشكو فيه الصيدليات التركية من عدم وصول كميات من الأقنعة لتوزيعها على المواطنين.

ومع منع الحكومة التركية للصيدليات بيع الأقنعة وعدم السماح للمواطنين باستخدام وسائل النقل العام إلا في حالة ارتداء أقنعة، استغلت حكومة العدالة والتنمية أزمة الماسكات في إقامة أكشاك بالشوارع لتوزيع الكمامات على المواطنين.

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من جهته، قال نائب رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية أوزلام زينجين في تصريح سابق له أن نواب البرلمان التركي استهلكوا 6 آلاف كمامة طبي خلال يوم واحد.

وسأل مواطن تركي أحد العاملين بتلك الأكشاك «من أين حصلتم على تلك الكمامات؟» فأجابه العامل من منظمة حزب العدالة والتنمية، وعلق مواطن : «تقومون بهذا العمل بهدف الدعاية؟.

وأعلنت الحكومة التركية فى وقت سابق عن توفير طلبات سيقدمها المواطنون عبر الإنترنت للحصول على الأقنعة بشكل مجاني، لكنها لم تصل لعدد كبير ممن تقدموا بطلبات للحصول عليها.