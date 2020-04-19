شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو حامد يطالب بالتفعيل الفورى لعقوبة مخالفة قرارات الحكومة فى شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طالب النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، الجهات التنفيذية بالدولة بالرقابة المكثفة غدا الإثنين فى يوم شم النسيم، وتوقيع العقوبة على كل من يخالف قرارات الحكومة وخاصة الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية، وكذا الغلق الكامل لكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، والتصدى بحزم لأى تجمع مطالبا من الجميع تحمل المسئولية المجتمعية تجاه وطنهم .

وشدد أبو حامد " أن المصريين عليهم بالتزام منازلهم فى هذه المناسبة الاجتماعية والتى آلف الشعب المصرى على التجمع فيها ولكن نظرا لصعوبة الوقت الراهن وما يتطلبه الصالح العام من عدم الانزلاق فى معدل إصابات عالى بفيروس كورونا فعلى الجميع تغيير هذه الطقوس هذا العام بشكل خاص .

Advertisements

وكان رئيس الوزراء قد قرر إيقاف كافة وسائل النقل العام فى شم النسيم ، بما يشمل السكة الحديد، ومترو الأنفاق وأتوبيسات النقل العام، ووسائل النقل النهري، وايقاف كل اتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ، للحد من الكثافات.

وتضمن القرار التوجيه للجهات المعنية لتطبيق نوع من الحسم والتحكم في الحركة على الشوارع الرئيسية والكورنيس ونص على الحبس والغرامة بما لا تجاوز 4 الاف جنيه حال مخالفة هذا القرار .