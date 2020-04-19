شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة يحذر من صرف إحدى الشركات التموينية سلع مجهولة المصدر ورديئة الجودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، بشأن الممارسات المخالفة التي تقوم بها الشركة المصرية لتجارة الجملة.

وأوضح فؤاد، أن هناك بعض الممارسات المخالفة التي تقوم بها الشركة المصرية لتجارة الجملة وهي إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية ووزارة التموين ، تمثلت هذه الممارسات في إجبار المواطنين أثناء صرف السلع التموينية لهم على صرف أصناف محددة رديئة الجودة ليست ضمن منظومة التموين .

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وتابع فؤاد قائلا :" كما أن هذه المنتجات مجهولة المصدر وغير متداولة في السوق مثل منتجات شاي تسمى ( الموازين - الأسرة السعيدة - توب تي - مستر تي ) ومنتجات سمن نباتي تسمى ( سافوري )، لافتا إلى أن هذه الممارسات المخالفة تتم بجميع إدارات بيع المصرية للجملة بالمحافظات وفروع نصف الجملة وفروع مشروع جمعيتي ومنافذ وبقالات السلع التموينية وهو ما أدى إلى استياء كافة المواطنين المتعاملين مع الشركة بسبب الجودة السيئة للمنتجات والتي يتم إجبارهم على صرفها رغم كونها خارج منظومة التموين.

وأضاف فؤاد، انه نظرا للمخالفات التي تتم داخل الشركة ، ونظراً لشكاوى المواطنين المتعاملين معها ، الأمر الذي يستدعي التساؤل عن دور الرقابة على هذه الشركة و على السلع التي تقوم الشركة بصرفها ، مطالبا سرعة مناقشة طلب الإحاطة باللجنة النوعية المختصة واتخاذ ما يلزم تجاهه.