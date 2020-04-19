القضاة يتبرعون بمصاريف أنشطتهم في رمضان لصندوق تدبير الجائحة

وسط استمرار جمع المساهمات في صندوق تدبير جائحة كورونا، أعلن القضاة عن تخصيص الغلاف المالي لأنشطتهم، التي كانت مقررة خلال شهر رمضان لهذا الصندوق الوطني.

وقال نادي قضاة المغرب، في بلاغ، أصدره، نهاية هذا الأسبوع، أنه استقبالا لشهر رمضان، ووفق ما دأب عليه كل سنة، واستحضارا لواجبه الوطني في تفعيل قيم التضامن والتآزر، فإنه تقرر تنظيم إفطار رمضاني جماعي افتراضي، مع تخصيص مساهمة القضاة في تمويله لصندوق التضامن الوطني الخاص بتدبير جائحة “كرونا”، على أن تكون قيمة المساهمة ابتداء من 300 درهم فما فوق، وسوف يتم تفصيل طريقة جمعها لاحقا قبل وضعها في الصندوق ذاته، وبعيد انتهاء شهر رمضان.

ووجه النادي دعوات إلى كل فروعه الجهوية، لا سيما، التي دأبت على تنظيم إفطارات رمضانية من كل سنة، أن تقوم بنفس المبادرة.

وفي السياقرذاته، أعلن القضاة التبرع بكل مصاريف الدوري الرمضاني لكرة القدم لهذه السنة، والذي دأب مكتب الرباط على تنظيمه كل شهر رمضان، بالنظر إلى تعذر تنظيمه السنة الجارية، بسبب حالة الطوارئ الصحية من جهة، وإلى الظروف الاستثنائية، التي تمر بها البلاد، كما تقرر التبرع بما تبقى من الدوري السابق للصندوق ذاته.

وجدد “نادي قضاة المغرب” دعمه، وتأييده لكل الإجراءات، والتدابير، التي اتخذتها مختلف السلطات المختصة في بلادنا لمواجهة وباء كوفيد – 19 العالمي، وكذا مختلف المبادرات التضامنية، التي قامت بها العديد من الهيآت، والمؤسسات الرسمية، وفي مقدمة ذلك مساهمة أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأجرة شهر واحد من رواتبهم في تمويل الصندوق أعلاه، فضلا عن المبادرات، التي اتخذتها مختلف الفعاليات الجمعوية، والهيآت المهنية، ومنها الجمعيات المهنية القضائية، وهيآت المحامين، ومختلف المتدخلين في منظومة العدالة.