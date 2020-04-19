جهة مراكش آسفي تسجل أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا اليوم

بعد وصول أعداد المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 2820 حالة، توزعت 135 حالة إصابة جديدة على ست جهات، أهمها جهة مراكش آسفي.

وحسب آخر تحديث لوزارة الصحة، صباح اليوم الأحد، فإن جهة مراكش آسفي سجلت في الساعات الأخيرة 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تليها جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، التي سجلت 21 حالة جديدة.

وحسب التحديث ذاته، فإن جهة الدارالبيضاء – سطات سجلت، اليوم، 19 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وجهة مكناس – فاس 15 حالة جديدة.

أما باقي الإصابات المسجلة، اليوم، فإنها وزعت على جهة سوس ماسة، بتسع حالات جديدة، وجهة الرباط – سلا – القنيطرة ست إصابات جديدة.