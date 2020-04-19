عاجل.. عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب يرتفع إلى2820 .. 135 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن حصيلة جديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد بالمغرب.

وقالت الوزارة، في آخر تحديث لها صباح اليوم، إن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 2820 حالة، مسجلة 135 إصابة جديدة.

وأوضحت الوزارة، أن أعداد الوفيات بفيروس كورونا وصل إلى 138 حالة بعد تسجيل وفاة جديدة، كما أن أعداد المتعافين وصل إلى322 حالة بعد تسجيل 8 حالات تعافي جديدة.