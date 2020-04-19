مستخدمو البنوك يشتكون “مومو” للهاكا…نعتهم ب”الكلاخ”

وجهت الجامعة الوطنية لمستخدمي البنوك المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أمس السبت، شكاية إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، ضد إذاعة “هيت راديو”، ومنشطها، محمد بوصفيحة، المعروف بـ”مومو”، بعد نعته شغيلة البنوك بوصف “الكلاخ” في تفاعله مع شكاية مستمعة خارج أرض الوطن.

وأظهرت الشكاية المذكورة، والموقعة باسم أمل البصري، رئيسة الجامعة الوطنية لمستخدمي البنوك المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن الجامعة تشتكي مومو، بسبب وصفه شغيلة البنوك بـ”الكلاخ”، بعدما طرحت مستمعة عائقا واجهها للحصول على قرض، وهي في خارج أرض الوطن.

واعتبرت الجامعة في الشكاية أن نعت “الكلاخ”، الذي استخدمه مومو، تحقير، وإهانة للشغيلة بأكملها، موضحة أن العائق، الذي واجهته المستمعة المشتكية، ليس لشغيلة أي مسؤولية عنه، موضحة طبيعة العائق، الذي واجهها.

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وأوضحت الجامعة الوطنية لمستخدمي البنوك، أن تأخير الاستفادة من الخدمة البنكية، الذي اشتكت منه المستمعة، يعود إلى التعقيدات المسطرية، والقوانين الموضوعة من طرف مكتب الصرف بتنسيق مع السفارات المغربية، والبنوك، التي تحتم على المعني بالأمر إمضاء طلب استفادته منها، الشيء غير الممكن في فترة الحجر الصحي، فيما أن مخالفة ذلك يكلف البنوك مسؤولية قانونية تترتب عنها غرامات، وعقوبات.

وأشارت الجامعة أن شغيلة البنوك “خاطر بحياتها لتقوم بمهمتها تجاه المواطن في مواجهة فيروس كورونا كوفيد، في إشارة لأنها تحتاج التشجيع، بدل ما وصفته الشكاية بالتحقير.