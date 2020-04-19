عسفيا: نقل عضو مجلس للمستشفى إثر إصابته بالكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أحيل عضو مجلس محلي في بلدة عسفيا، أمس السبت، إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان باسم المشفى، أن "المصاب أحيل لتلقي العلاج في المستشفى منذ أمس، السبت، بعدما جرى تشخيص إصابته بالفيروس منذ أسبوع".

وأشار إلى أن "حالة المصاب وصفت بالمستقرة وهو يتمتع بوضع صحي جيد، وقد خضع أفراد عائلته للفحوصات وتبين أن نتائجهم سلبية وغير حاملين للفيروس".

وفي سياق متصل، بلغ عدد المصابين في البلدات العربية بفيروس كورونا المستجد، حتى صباح اليوم الأحد، لا يشمل المدن المختلطة، 579 مصابا بزيادة 33 إصابة جديدة وبارتفاع يقدر بـ6% مقارنة باليوم السابق.

هذا، وصرحت الهيئة العربية للطوارئ، صباح اليوم، أن مجمل عدد الفحوصات في المجتمع العربي بلغ 27,154 مع زيادة في عدد الفحوصات بـ2,066 ولتشكل زيادة بنسبة 8% في عدد الفحوصات في المجتمع العربي، وبلغت نسبة الفحوصات في المجتمع العربي مقارنة بمجمل عدد الفحوصات في إسرائيل، والذي بلغ 243,884، ما يقارب 11.1 %.