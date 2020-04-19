قيادة انتقالي سقطرى يناقش تطورات الأوضاع في الأرخبيل

الأحد 19 أبريل 2020

ناقشت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أرخبيل سقطرى في إجتماعها الإستثنائي، اليوم الأحد، اجتماعاً استتنائياً في مقر القيادة المحلية في مدينة حديبو، برئاسه الشيخ رافت علي إبراهيم، رئيس القيادة المحلية، تطوارات الأوضاع في الأرخبيل، في ظل حالة الانفلات الأمني الذي تشهده المحافظة، وإصرار سلطة الإخوان على نشر مجاميع مسلحة خارجة عن النظام والقانون، والاتجاه لعسكرة المدن.



وأقرّ الاجتماع، إقامة وقفة احتجاجية للتنديد بما تقوم سلطة الإخوان في المحافظة من أعمال لإقلاق السكينة العامة واستمرار الاعتقالات والمطاردات بحق قيادات المجلس الانتقالي والضباط الأمنيين التابعين للقوات الجنوبية.

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وبعد ذالك قام رئيس القيادة المحلية بزيارة تفقدية للحزام الأمني والشرطة العسكرية، بالإضافة إلى عدد من الوحدات العسكرية التي أعلنت انضمامها للقوات الجنوبية، مطّلعا على أوضاعهم وجاهزيتهم.

وشدد رئيس انتقالي سقطرى على أهمية رفع اليقظة والحس الأمنيين في هذا الوقت الاستثنائي التي تمر بها المحافظة، وعدم الانجرار خلف الاستفزازات الهادفة لجر الأرخبيل إلى أتون صراع داخلي.