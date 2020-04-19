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شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي مصري يفضح مفتي الدم "الصادق الغرياني" والان مع التفاصيل
الأحد 19 أبريل 2020
بعد فتواه الغريبة عن إباحة العمليات الإرهابية، علق الإعلامي المصري نشأت الديهي، على تصريحات المفتي المعزول المقيم بتركيا الصادق الغرياني، الداعم للجماعات الإرهابية، على فتواه بجواز تفجير عناصر المليشيات في جنود الجيش الوطني الليبي.
وعرض “الديهي” ببرنامج “بالورقة والقلم” الذي يذاع على قناة ten المصرية مقطع فيديو للمفتي المعزول وهو يقول إن التفجير في العدو في عملية انتحارية بهدف إحداث خسائر وإرهاب العدو جائز شرعًا، وأن هناك البعض من صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كانوا يلقون بأنفسهم من خلف أسوار العدو ويضحون بأنفسهم من أجل اقتحام الحصون، لذلك لا إثم على المسلم إذا فعل ذلك بغية إيذاء عدوه.
وقال الإعلامي نشأت الديهي، في تعليقه على على الفيديو: “هؤلاء هم من يفتون بالقتل والدم، هذا المفتي المعزل من قبل البرلمان الليبي، هو أحد أسباب استمرار الحرب الدائرة حتى الآن في ليبيا وما تشهده ليبيا من تدمير وقتل وموت لأبنائها، لعن الله من رمى بالناس في التهلكة من أجل تحقيق مصالح شخصية”.
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