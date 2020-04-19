من 2011 لـ 2020.. "الغرياني" راعي القتل في ليبيا

الأحد 19 أبريل 2020

في الساعات الأخيرة، خرج الصادق الغرياني مفتي حكومة فايز السراج المعزول عبر إحدى القنوات الإخوانية ليبيح العمليات الإرهابية وتفجير الشباب أنفسهم ضد قوات الجيش الليبي.



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ويتهم الغرياني بأنه أكثر المحرضين على القتل بين الليبيين منذ أحداث 2011، وطالبت شخصيات ليبية من مختلف التيارات بمحاكمة الغرياني أو وضعه تحت حراسة مشددة بسبب دعوات القتل التي يطلقها كلما ظهر في لقاء تليفزيوني.

وأكدت الشخصيات أن الغرياني ومنذ عام 2011م لم يتوقف عن الحث على التقاتل، وزرع الفتن والكراهية باسم الدين، في حين لم تصدر عنه فتوى لبناء الإنسان.