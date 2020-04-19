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المليشيات الحوثية تحاصر قرية الحاوري بهمدان في صنعاء وتختطف عددا من وجهائها

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 19 أبريل 2020

قالت مصادر قبلية إن المليشيات الحوثية اختطفت صباح الأحد عددا من وجهاء قرية الحاوري بمديرية همدان وفرضت حصارا مطبقا على القرية.

 

وأضافت ان مشايخ وعقال قرية الحاوري في همدان عقدوا امس اجتماعا من أجل قضية القتل التي قام بها سعيد محمد علي الحاوري والتي اودت بخمسة افراد من اخوته وعيالهم.

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وأوضحت المصادر انه بعد اتفاق الجميع على ملاحقة القاتل والاقتصاص منه تفاجئ اهالي القرية بعشرات الأطقم والمدرعات التابعة للحوثة تحاصر القرية وتمنع الدخول او الخروج منها.

 

ولفتت إلى أن عدد من عقال القرية للتفاهم معهم حول ما يحصل ولتهدئة الوضع فقامت المليشيات باختطافهم والزج بهم في سجون منطقة ضروان.

 

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