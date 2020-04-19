شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا في إيران.. 5118 وفاة و82211 إصابة والان مع التفاصيل

الأحد 19 أبريل 2020 أعلن كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع بواقع 87 وفاة إلى 5118.

Advertisements وتابع خلال مؤتمر صحفي نقله التلفزيون الرسمي، الأحد، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة ارتفع إلى 82211، بعد تسجيل 1343 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية. وإيران هي أكثر دول منطقة الشرق الأوسط تضررا بالفيروس

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