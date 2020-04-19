مقتل عناصر من داعش في غارة للجيش العراقي بصلاح الدين

الأحد 19 أبريل 2020

أعلنت السلطات الأمنية العراقية، السبت، مقتل عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في قصف لسلاح الجو العراقي في محافظة صلاح الدين.



وقال بيان للإعلام الأمني إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، قامت طائرات F_16 العراقية بتوجيه ضربات دقيقة لأوكار عصابات داعش الإرهابية في جزيرة عبدالعزيز وسط نهر دجلة غربي قضاء الدور في محافظة صلاح الدين".

وأضاف البيان أنه نتج عن القصف "قتل مجموعة من العناصر الإرهابية وتدمير الأوكار بالكامل".

وأشار إلى أن هذه الأوكار، التي تم تدميرها، كانت تنطلق منها العناصر الإرهابية لاستهداف القوات الأمنية والمواطنين.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان السلطات الأمنية، الأحد، إلقاء القبض على قيادي كبير في تنظيم داعش الإرهابي في عملية نوعية بمحافظة كركوك شمال البلاد.

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والأسبوع الماضي، شنّ تنظيم داعش الإرهابي هجوما على نقطة تفتيش في الموصل، بينما بدت بصمته واضحة على تفجير استهدف سيارة للجيش العراقي في كركوك، أودى بحياة 3 جنود، في إشارة جديدة لاستعادة داعش جانبا من قدراته.

وبعد مرور أكثر من عامين على إعلان هزيمة التنظيم الإرهابي في العراق، ما زالت عناصره تشكل تهديدا على المحافظات الشمالية.

وكان الجيش العراقي قد أعلن القضاء على داعش بعد معركته الأخيرة لتحرير مدينة الموصل، آخر معاقل التنظيم الإرهابي بالبلاد، يوليو/تموز 2017.

وأطلق الجيش العراقي، في يوليو/تموز 2019، عملية "إرادة النصر" للقضاء على فلول تنظيم داعش الإرهابي في البلاد.

واستفاد تنظيم داعش من التدخلات الإقليمية لكل من إيران وتركيا في المنطقة خلال العام الماضي، كما ألقت جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا بظلالها على تعقب فلول التنظيم.