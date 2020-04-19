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قوات الجيش الليبي تسقط "مُسيَّرة" تركية في مصراتة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 19 أبريل 2020

تمكنت قوات الجيش الليبي، اليوم الأحد، 19/نيسان/2020، من إسقاط مسيرة تركية.

 

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وقالت مصادر عسكرية إن دفاعات الجيش الليبي أسقطت طائرة من دون طيار تركية في منطقة الوشكة شرق مدينة مصراتة.

 

وخلال الفترة الماضية أسقطت قوات الجيش عددا من المسيرات التركية في طرابلس وغيرها

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