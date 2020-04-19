اخبار العالم

وزارة الصحة الإثيوبية تعلن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الإثيوبية تعلن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس والان مع التفاصيل

الأحد 19 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، اليوم الأحد تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 108 حالات بالبلاد.

 

وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم التأكد من إصابة 3 حالات بعد إجراء فحص معملي لنحو 667 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

Advertisements

وأوضحت أن الحالات الـ 3 الجديدة هي لإثيوبيين (إمرأتان ورجل) بينهم حالتان لديهما تاريخ سفر والثالثة لم تتحدد سبب إصابتها.

 

وأضاف البيان أن أعمار الإمرأتين 62 و 52 عاما ، بينما الرجل( شاب ) عمره 19 عاما .

 

وبلغ عدد المتعافين من كورونا 16 حالة، بينما تم تسجيل 3 وفيات منذ دخول الفيروس البلاد في مارس الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة الإثيوبية تعلن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا