وزارة الصحة الإثيوبية تعلن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 19 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، اليوم الأحد تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 108 حالات بالبلاد.



وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم التأكد من إصابة 3 حالات بعد إجراء فحص معملي لنحو 667 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأوضحت أن الحالات الـ 3 الجديدة هي لإثيوبيين (إمرأتان ورجل) بينهم حالتان لديهما تاريخ سفر والثالثة لم تتحدد سبب إصابتها.

وأضاف البيان أن أعمار الإمرأتين 62 و 52 عاما ، بينما الرجل( شاب ) عمره 19 عاما .

وبلغ عدد المتعافين من كورونا 16 حالة، بينما تم تسجيل 3 وفيات منذ دخول الفيروس البلاد في مارس الماضي.