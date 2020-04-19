شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تبدأ إعادة 50 ألف مواطن من الخارج والان نبدء بالتفاصيل

بدأت الكويت اليوم الأحد إعادة مواطنيها من الخارج بعد انتظار دام أسابيع بسبب إجراءات الإغلاق لمكافحة فيروس كورونا فيما طلب أمير الكويت من العائدين الالتزام بتعليمات السلطات الصحية تجنبا للمساءلة القانونية.

وقال الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في كلمة نقلها تلفزيون الكويت "إنني أشدد بهذه المناسبة على إخواني وأبنائي العائدین وبكل الحزم الالتزام التام بتعلیمات السلطات الصحیة خاصة فترة الحجر المؤسسي والمنزلي وعدم الاختلاط حفاظا على صحتهم وصحة أسرهم وعلى سلامة المجتمع بأسره". وأضاف "كلي أمل بأن یكونوا على قدر المسؤولیة وتحملها عرفانا ووفاء للوطن ولتجنب المساءلة القانونیة والإجراءات الجزائیة".

وأعلن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح البدء في إعادة نحو 50 ألف مواطن كويتي من مختلف أصقاع العالم وفق خطة أقرها مجلس الوزراء الإثنين الماضي.

وهؤلاء المواطنين موجودون خارج البلاد قبل بدء الحظر الذي فرضته الدولة على رحلات الطيران من وإلى الكويت في إطار الإجراءات الاحترازية لاحتواء فيروس كورونا.