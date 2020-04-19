شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تنفي إنهاء الإغلاق الكامل خلال 3 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل
نفت الحكومة البريطانية تقارير بأن الإغلاق الكامل المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا يمكن أن يتم رفعه خلال ثلاثة أسابيع، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد. وذكر وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، مايكل جوف، وهو واحد من هؤلاء الذين يقودون شؤون الحكومة، بينما يتعافى رئيس الوزراء، بوريس جونسون من إصابته بفيروس كورونا أن الخطة مازالت تتمثل في الالتزام بالاختبارات التي حددها وزير الخارجية، دومينيك راب في 16 إبريل.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت اليوم الأحد أن الحكومة صاغت خطة مكونة من ثلاث مراحل لإنهاء الإغلاق الكامل، التي ربما تشهد إعادة فتح المدارس في 11 مايو المقبل. وقال جوف لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "هذا ليس صحيحا، لم نتخذ ذلك القرار".
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