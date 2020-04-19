شكرا لقرائتكم خبر عن 410 وفيات جديدة بفيروس كورونا في إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت إسبانيا 410 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد مما يمثل أدنى مستوى منذ 22 مارس الماضي ليرتفع العدد الرسمي إلى 20453 متوفياً. وقالت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم إنه تم تسجيل 4218 إصابة جديدة بالفيروس مما يمثل 560 حالةً أكثر مقارنة بيوم أمس ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 195944 حالةً، فيما ذكرت أن 77357 شخصاً تماثلوا للشفاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 410 وفيات جديدة بفيروس كورونا في إسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.