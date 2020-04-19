شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا في المغرب إلى 2820 حالة والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب اليوم إلى 2820 حالةً بعد تسجيل 135 حالة جديدة، فيما بلغ عدد الوَفَيَات 138 بعد الإعلان عن وفاة واحدة جديدة.

وذكرت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 322 شخصًا، بينما استُبعِدت 11369 حالة أخرى بعد الكشف المخبري.