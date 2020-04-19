شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يخفض ساعات الحظر في شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، رفع حظر التجوال في شهر رمضان من السادسة صباحا لغاية السابعة مساء وذكر مصدر أن" اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية استثنت مناطق محددة من رفع حظر التجوال خلال شهر رمضان". فيما قررت تخصيص قطع أراضٍ للملاكات الصحية وتوزيع مكافئات مالية تصل لـ500 ألف دينار.

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