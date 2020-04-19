وزير النفط يكشف ابرز ما تم مناقشته مع الوفد الكردي الذي يزور بغداد

وقال الغضبان بحسب مؤتمر صحفي مشترك مع الوفد الكردي وتابعته الخليج 365، إن "مجموعة الدول الـ23 قد اتفقت على تخفيض الانتاج بنسبة 23% وهو يسير في مجموعة اجراءات اتخذتها تلك الدول اضافة الى دول من خارج المجموعة تطوعت للمساهمة في تحسين اسعار النفط في ظل الازمة الحالية اقتصاديا اضافة الى ازمة كورونا والاثار الاقتصادية الوخيمة التي تواجهها الدول جميعا ومن ضمنها العراق".وأضاف أن "الأزمة تمثلت في زيادة المعروض من النفط الخام في السوق العالمية وتراجع الاستهلاك وتراجع الاسعار وكان لا بد من اتخاذ اجراءات سريعة ومؤثرة".

وأوضح الغضبان، :"أشرنا في بيان امس، اجراءات الحكومة في الالتزام بخفض انتاج النفط تدريجياً وخلال شهرين فقط الخامس والسادس، أما الخفض هو 9.7 بالعشرة، اما النصف الثاني من العام الحالي فسيكون التخفيض يقلص الى 8 مليون برميل في اليوم وعليه يقلص الخفض من العراق ويتبع ذلك خفض اضافي في عام 20121 والاشهر الاربعة في عام 2022 الى ستة مليون وحينها ينخفض التخفيض من العراق".



ولفت إلى أنه "تم مناقشة استثمار الغاز، كون هناك استثمارات كبيرة في عدد من الحقول المكتشفة وغير المستغلة في الاقليم وكان هنالك موقف ايجابي وسوف تدرس حكومة الاقليم المقترح الذي تقدمنا به لاستثمار الغاز في زيادة توليد الطاقة الكهربائية في عدد من المحطات بالعراق".

وبين أنه "سيتم إرسال وفد فني الى الاقليم للتعاون مع زملاءهم، وبعدها يتم النقاش على الامور التجارية والفنية مع الشركة ذات العلاقة".

وأكد الغضبان، أن "تم الانتقال إلى نقاش قطاع الكهرباء على اعتبار انه قطاع مهم على حياة المواطنين ويهمنا تقليل الاثار في نقص الكهرباء في الصيف وهنالك تطابق بالاراء والرؤى من اجل زيادة طاقة الانتاج في العراق والاقليم اضافة الى فقرات فرعية تم مناقشتها بشكل شفاف".

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وتابع أنه "تم الاتفاق على ان يتم التعاون والتنسيق المشترك بين وزارتي النفط والثروات الطبيعية وحكومتي بغداد واربيل في تطورير دور العراق في المنظمة الدولية للشفافية وقمنا بدور بناء في استعادة العراق دوره كعضو اصيل وليس مراقب بعد تعليق عضويته".

ولفت وزير النفط، إلى "مناقشة قضية حركة المعلومات ووضعنا الية فيما يخص انتاج وتصدير النفط والموارد المتأتية من ذلك يتم تناقلها بكل شفافية".

من جانبه، أوضح الوفد الكردي :"أننا سعيدون بتواجدنا في بغداد وكان اللقاء وفدي ومثمر وحول الملف النفطي حيث تم الاتفاق على اهمية التزام العراق بالتخفيض، والجانب الاخر فيما يخص المقترح المقدم من الحكومة الاتحادية بشان الغاز، وقد أخذنا المقترح وسيتم مناقشته في مجلس وزراء حكومة الاقليم وايضا فيما يخص تعظيم الطاقة الكهرباية فسيتم التعاون بين حكومتي بغداد واربيل للخروج بمخرج".