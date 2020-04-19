الصحة المصرية تحذر من تناول 'الفسيخ'

ودعت الوزارة إلى الابتعاد عن الأسماك المملحة، حتى المعدة منزليا، بسبب عدم ضمان سلامة هذه الأسماك وخلوها من البكتيريا.

ولفتت الوزارة إلى أن طريقة إعداد هذه الأسماك تعتمد بالأساس على تخميرها، ما يشكل بيئة مناسبة لنمو البكتيريا وإفراز سمومها المسببة للشلل.



وكان جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، حذر أمس من تناول الفسيخ من أماكن غير معروفة، لافتا إلى ضرورة أخذه من مصادر موثوقة وسليمة ونظيفة.

ويحتفل المصريون ببدء فصل الربيع بالاحتفال بـ"يوم شم النسيم" الذي يصادف يوم الاثنين الذي يلي احتفال المسيحيين بعيد الفصح، حيث يخرج المسلمون والمسيحون بأعداد كبيرة للاحتفال بهذا اليوم.

ويأتي العيد هذا العام في وقت تعمل السلطات المصرية على مكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد، حيث أعلنت أمس في آخر إحصائية لها تسجيل ما مجموعه 3032 إصابة بكورونا، و224 حالة وفاة.

