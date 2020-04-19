في رمضان..التجارة تقترح توزيع حصة إضافية من المواد الغذائية للعوائل المشمولة بالرعاية

التجارة أعلنت وزارة الزراعة، الاحد، عن تقديم مقترح الى مجلس الوزراء لتجهيز المواطنين المشمولين من شبكة الحماية الاجتماعية بحصة إضافية من المواد الغذائية خارج نطاق توزيع الحصة التموينية المقررة (مجانا)، في إطار إجراءات مواجهة جائحة كورونا.
وقال الوزير محمد العاني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نظرا لقرب حلول شهر رمضان المبارك والظرف الراهن الذي يمر به الوطن ووجود عوائل متعففة من المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، ونظرا للظرف الانساني التي تمر به هذه الشريحة، تقترح هذه الوزارة تجهيز المشمولين من شبكة الحماية الاجتماعية بحصة إضافية خارج نطاق توزيع الحصة التموينية المقررة (مجانا)".
وأضاف العاني، أن هذا الاجراء يأتي "في إطار إجراءات مواجهة جائحة كورونا، حيث سبق أن قامت هذه الوزارة بتجهيزهم بـ(12) حصة من مادة الطحين استنادا إلى توجيهات رئيس الوزراء السابق المبلغة بموجب كتاب مكتب رئيس الوزراء المرقم بالعدد م.ر.و 19/7937 لسنة 2018".
وأضاف العاني، أن هذا الاجراء يأتي "في إطار إجراءات مواجهة جائحة كورونا، حيث سبق أن قامت هذه الوزارة بتجهيزهم بـ(12) حصة من مادة الطحين استنادا إلى توجيهات رئيس الوزراء السابق المبلغة بموجب كتاب مكتب رئيس الوزراء المرقم بالعدد م.ر.و 19/7937 لسنة 2018".
وطالب العاني: بـ"عرض المقترح في إحدى جلسات مجلس الوزراء وبشكل مستعجل لاستصدار قرار من المجلس بذلك خدمة لهذه الشريحة الهشة من المواطنين".
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