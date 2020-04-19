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بريطانيا لا تفكر في تخفيف إجراءات العزل العام

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف اليوم الأحد إن الحكومة لا تفكر في تخفيف إجراءات العزل العام التي فُرضت قبل نحو أربعة أسابيع للمساعدة في السيطرة على انتشار فيروس .

وأضاف جوف لقناة سكاي نيوز "الحقائق والإرشادات واضحة حاليا بأننا لا ينبغي أن نفكر في رفع هذه القيود بعد".

 

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