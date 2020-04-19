ارتفاع عدد وفيات كورونا في إيران إلى 5118 بزيادة 87 وفاة

قال كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية إن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع بواقع 87 وفاة إلى 5118.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي نقله التلفزيون الرسمي اليوم الأحد أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة ارتفع إلى 82211. وإيران هي أكثر دول منطقة الشرق الأوسط تضررا بالفيروس.
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