ارتفاع عدد وفيات كورونا في إيران إلى 5118 بزيادة 87 وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

قال كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية إن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع بواقع 87 وفاة إلى 5118.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي نقله التلفزيون الرسمي اليوم الأحد أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة ارتفع إلى 82211. وإيران هي أكثر دول منطقة الشرق الأوسط تضررا بالفيروس.