انت الان تتابع روحاني: العتبات المقدسة والمساجد ستظل مغلقة حتى العاشر من رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الإيراني حسن روحاني

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد أن العتبات المقدسة والمساجد ستظل مغلقة حتى العاشر من شهر رمضان (حتى الرابع من أيار/مايو).

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول إنه سيتم بعد هذا الموعد عقد جلسات لدراسة الأوضاع، ليتقرر بعدها إما إبقاء الوضع على ما هو عليه أو اتخاذ قرارات جديدة.

وأضاف :"بما أن الفعاليات وموائد الإفطار الجماعية لن تقام، فعلى الجميع أن يساهموا في مساعدة المحتاجين وإمدادهم بالأموال والسلع والمواد الغذائية"، مشيدا بما قام به الإيرانيون في هذا الشأن حتى الآن.

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وأعرب روحاني عن ارتياحه للاتجاه التناقصي لانتشار فيروس كورونا.

وسجلت إيران حتى الآن نحو 81 ألف إصابة بكورونا وأكثر من 5000 آلاف وفاة.