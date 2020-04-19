الإمارات تطلق "مستشفى دبي الميداني" لمواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

افتتح الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، المستشفى الميداني في مركز دبي التجاري العالمي.

Advertisements

وتفقد ولي عهد دبي، خلال جولة ميدانية، مختلف التجهيزات الخاصة بالمستشفى الجديد، والتقى مجموعة من الأطباء والقائمين على تشغيل هذا المستشفى، الذي يدعم المنظومة الصحية في دبي.

ويأتي هذا المستشفى الميداني ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية لتعزيز قدرات دولة الإمارات في التعاطي مع فيروس "كورونا" المستجد.