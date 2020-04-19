قوات الجيش الليبي تسقط "مُسيَّرة" تركية في مصراتة

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش الليبي تسقط "مُسيَّرة" تركية في مصراتة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
تمكنت قوات الجيش الليبي، اليوم الأحد، 19/نيسان/2020، من إسقاط مسيرة تركية.
وقالت مصادر عسكرية إن دفاعات الجيش الليبي أسقطت طائرة من دون طيار تركية في منطقة الوشكة شرق مدينة مصراتة.
وخلال الفترة الماضية أسقطت قوات الجيش عددا من المسيرات التركية في طرابلس وغيرها
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