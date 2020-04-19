شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش الليبي تسقط "مُسيَّرة" تركية في مصراتة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 تمكنت قوات الجيش الليبي، اليوم الأحد، 19/نيسان/2020، من إسقاط مسيرة تركية.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية إن دفاعات الجيش الليبي أسقطت طائرة من دون طيار تركية في منطقة الوشكة شرق مدينة مصراتة. وخلال الفترة الماضية أسقطت قوات الجيش عددا من المسيرات التركية في طرابلس وغيرها

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