شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تسجل 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأحد، تسجيل 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 1915 حالة.

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وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنها سجلت حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7 وفيات.

وأعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، الأحد، شفاء 25 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 305 حالات.