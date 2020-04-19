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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تسجل 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأحد، تسجيل 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 1915 حالة.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنها سجلت حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7 وفيات.
وأعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، الأحد، شفاء 25 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 305 حالات.
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