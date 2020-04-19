شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تراجع إصابات كورونا الجديدة في لبنان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، الأحد، تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بعد تسجيل حالة واحدة فقط خلال 24 ساعة، ليبلغ إجمالي الإصابات 673 حالة.



وأوضحت الوزارة أن عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ 21 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء من الفيروس في البلاد 99 حالة.

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