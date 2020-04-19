الجيش الأفغاني يصد هجوما لطالبان ويستعيد أحد الموانئ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

تصدت قوات الجيش الأفغاني لهجوم شنته حركة طالبان، واستعادت السيطرة على أحد الموانئ، خلال عملية بإقليم جوزجان شمالي البلاد.



وبحسب وكالة "خاما برس" الأفغانية، ذكر فيلق شاهين 209، في بيان، أن مسلحي طالبان كانوا يتطلعون لشن هجمات باستخدام ميناء كيليفيت بمنطقة قرقين بإقليم جوزجان.

وأضاف البيان أن القوات الأفغانية شنّت غارات استباقية، حيث صدت هجوما طالبان واستعادت السيطرة على الميناء.

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وكان الوضع الأمني بإقليم جوزجان قد تدهور خلال الأعوام الأخيرة، إذ تنشط الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية في بعض من مناطقه وغالبا ما تحاول تنفيذ هجمات ضد الحكومة وقوات الأمن.

ووقعت واشنطن مع طالبان اتفاقاً، في 29 فبراير/شباط الماضي، تعهدت الولايات المتحدة بموجبه بسحب القوات الأجنبية من أفغانستان خلال 14 شهرا، شرط أن تبدأ الحركة مفاوضات مع كابول بشأن مستقبل البلاد مع ضمانات أخرى.

ويقضي الاتفاق، الذي لا تشكل الحكومة الأفغانية طرفاً فيه، بمبادلة 5 آلاف من عناصر طالبان المسجونين بألف من أفراد قوات الأمن الأفغانية، وهو ما كان يشكل نقطة أساسية في الاتفاق الثنائي.

وكان يفترض أن يتم الإفراج عن الأسرى بحلول 10 مارس/آذار، ما يتيح المجال أمام بدء محادثات بين طالبان والحكومة، لكن العملية تخللتها عراقيل.