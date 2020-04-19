أردوغان يستعرض شعبيته بخدعة مفضوحة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال جولة تفقدية لمستشفيات قيد الإنشاء في مدينة اسطنبول أمس السبت.

ونشرت وكالة "الأناضول" التركي صوراً لأردوغان وهو يلوح بيده من داخل مروحية وعلى ارتفاع يصعب على أي شخص رؤية من بداخلها وهو على الأرض.

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وقالت الوكالة تعليقاً على الصور: "تفقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 3 مستشفيات قيد الإنشاء في اسطنبول، من الجو.. وأقلعت مروحية تقل أردوغان، السبت من قصر هوبر، وحلقت فوق المستشفيات الثلاثة.. واطلع أردوغان من الجو، على سير العمل في مستشفيين قيد البناء، أحدهما في منطقة سنجاق تبه، والآخر ضمن مطار أتاتورك".

ونستعرض لكم بعض من تعليقات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تلك الصور: